Michel Lelièvre ne sera pas libéré sous conditions: sa demande est reportée

C'est une information RTLinfo: Michel Lelièvre ne sera pas prochainement remis en liberté sous conditions. Le tribunal de l’application des peines devait se pencher mardi sur sa demande de libération sous bracelet électronique, mais le dossier est reporté. Aucune nouvelle date n’est avancée. Son avocate, Benjamine Bovy, nous explique que Michel Lelièvre a perdu le logement dans lequel il devait séjourner. Elle précise que son client n’a commis aucune erreur, mais qu’il s’agit d’un concours de circonstances. Michel Lelièvre cherche actuellement un nouveau logement. Quand il l’aura trouvé, le dossier sera réintroduit.

Pour rappel: l'ex-acolyte de Marc Dutroux a été condamné à 25 ans de prison pour l'enlèvement de Sabine et Laetitia, An et Eefje. En 2021, il aura purgé toute sa peine et échappera à tout contrôle de la justice.