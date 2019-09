Michel Lelièvre pourra être libéré sous conditions: la compagne du père d'Eefje s'exprime

Le Tribunal de l'Application des Peines (TAP) de Bruxelles a décidé, lundi après-midi, d'accorder à Michel Lelièvre sa libération moyennant certaines conditions.La principale est de trouver un logement dans les six mois à venir. S'il n'y parvient pas, la décision du TAP ne sera plus valable et l'intéressé devra réintroduire une nouvelle demande de libération. Michel Lelièvre avait été condamné en 2004 à 25 ans de prison pour son rôle actif dans l'affaire Dutroux.

La compagne du père d'Eefje a indiqué: "Je trouve cela très dommage, naturellement. Depuis toutes ces années, nous avons posé des questions concrètes et n'avons jamais reçu des réponses." Sous le coup de l'émotion, le père d'Eefje n'a pas souhaité commenter la décision de libération conditionnelle de Michel Lelièvre.