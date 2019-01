Michel Robette, oncle de Jacqueline Galant, avait été torturé puis tué à coups de maillet: le procès de ses meurtriers a commencé

Le procès des meurtriers présumés de Michel Robette, retrouvé mort chez lui à Jurbise le 26 novembre 2016, a débuté lundi matin devant les assises du Hainaut, à Mons, avec la lecture de l'acte d'accusation. Eric Van Hoe, Geoffrey Simoncini et Gabriel Place sont accusés de vol avec violences avec les circonstances aggravantes de meurtre et de torture. Ces deux derniers sont aussi poursuivis pour plusieurs vols. Les précisions avec notre journaliste Julien Crete.

Le procès des meurtriers de Michel Robette a commencé ce matin. La victime est l'oncle de l'ancienne ministre Jacqueline Galant. 3 hommes sont accusés de l'avoir torturé et tué pendant un cambriolage particulièrement violent.

Le 26 novembre 2016, en matinée, le corps sans vie de Michel Robette (83 ans) était découvert dans sa maison située rue de Francquegnies à Jurbise. Le vieil homme avait été torturé et tué, frappé à la tête avec un objet tranchant. Sa voiture avait disparu et sa maison avait été fouillée. Le corps de la victime était en partie brûlé.





Plusieurs coups portés à la tête



Des produits accélérants ont été retrouvés près du corps. Selon le légiste, un important traumatisme crânien consécutif à de multiples coups portés à la tête est à l'origine du décès. Le lendemain des faits, Geoffrey Simoncini s'est vanté auprès de celui qui l'hébergeait d'avoir massacré un vieil homme avec deux complices, Gabriel Place et Eric Van Hoe, surnommé "Pablo".

Michel Robette était l'époux de Mariette Galant, soeur de l'ancien bourgmestre de Jurbise, Jacques Galant. Il est l'oncle de Jacqueline, ancienne ministre fédérale et bourgmestres de Jurbise, et d'Isabelle Galant, bourgmestre de Lens. Il vivait encore dans la propriété familiale dite du "Moulin Galant".