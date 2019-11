Mireille De Lauw dormira en prison ce soir, après avoir corrigé elle-même une erreur administrative: elle demande un bracelet électronique

Mireille De Lauw dormira en prison ce soir. Cette mère de famille, victime de violence conjugale durant 25 ans, a été condamnée à 8 ans de prison pour avoir assassiné son mari. Lundi, elle avait été refusée à la prison Berkendael en raison d'une erreur administrative. Elle est retournée d'elle-même au commissariat pour mettre fin à une attente insoutenable. Notre équipe l'a accompagnée jusqu'aux portes de la prison.

Mireille De Lauw est entrée cet après-midi en prison. Cette femme condamnée à huit ans de prison pour l'assassinat de son mari devait être incarcérée hier mais elle avait été refoulée de la prison de Berkendael en raison d'une erreur administrative. Elle aurait pu attendre un nouveau billet d’écrou du Parquet, mais a préféré venir elle-même ce mardi midi corriger l’erreur commise par la police de Jette qui avait omis d’apposer une date sur sa feuille d’entrée en prison. Tant qu'à purger sa peine, elle préférait le faire le plus rapidement possible. "Si je ne me rends pas au commissariat aujourd'hui, il y a un nouveau billet d'écrou qui va tomber, ça peut être dans 5 jours, ça peut être dans un mois, mais cette attente est devenue impossible. Je dois quand même y aller, donc autant le faire correctement, comme il se doit", a-t-elle confié, avant son incarcération, au micro RTL INFO de Chantal Monet.

Purger sa peine le plus vite possible

Epuisée psychologiquement notamment par l’attente d’une grâce royale finalement refusée, Mireille De Lauw préfère purger sa peine le plus vite possible. Elle a été condamnée il y a 2 ans et 9 mois. Les papiers sont enfin en règle. "Je ne vais pas dire que c'est "le grand jour", mais il n'y a pas le choix, on y va".

Une lettre au Roi

Mireille De Lauw reconnaît qu’elle doit être punie pour avoir assassiné son mari. Elle continuera, malgré tout dit-elle, de se battre pour obtenir un bracelet électronique. Elle s’en remet une fois de plus au Roi. Dans une nouvelle lettre adressée aujourd'hui, elle lui demande de lui accorder ce bracelet électronique.

