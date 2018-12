Mohamed, 41 ans, a été vu pour la dernière fois à Schaerbeek: il ne s'est plus manifesté depuis plusieurs jours

À la requête du Parquet de Bruxelles, la police nous demande de diffuser l'avis suivant :



Le dimanche 9 décembre 2018 vers 21h30, Mohamed HARROUCHY, un homme âgé de 41 ans, a été vu pour la dernière fois rue Portaels à Schaerbeek. Depuis, il ne s'est plus manifesté. Il se déplace à bord d?une Mercedes C200 noire de 2008, immatriculée 1 GIP 083.

Mohamed mesure 1m70 et est de corpulence mince. Il a les cheveux foncés, les yeux verts et d'épais sourcils. Au moment de sa disparition, il portait un jean bleu, un pull bleu marine à col montant, une veste matelassée kaki et des bottines noires. Il est aussi demandé à Mohamed de prendre contact avec ses proches afin de les rassurer.

Si vous avez vu Mohamed HARROUCHY ou son véhicule ou si vous connaissez l'endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800/30 300. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu. Cet avis est disponible sur www.police.be.