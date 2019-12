Monaco: deux braqueurs de la bijouterie Cartier condamnés à 10 et 7 ans de prison

(Belga) Deux des quatre auteurs du spectaculaire braquage de la bijouterie Cartier en 2017, âgés de 19 et 25 ans, ont été condamnés à 10 et 7 ans de prison lundi par le tribunal criminel de Monaco.

Ils ont tous les deux reconnu leur participation au vol: le premier, connu pour des faits de violence et usage de stupéfiants, s'était fait ouvrir la porte par le vigile de la boutique et l'avait aussitôt braqué avec une arme de poing; le second, non armé, avait pour mission de surveiller que le personnel ne donne pas l'alerte. Deux autres malfaiteurs de cette équipée, arrêtés en France, n'ont pas été extradés et seront jugés par la cour d'assises des Alpes-Maritimes. Les malfaiteurs avaient profité d'un samedi après-midi très pluvieux, le 25 mars 2017, pour commettre ce vol particulièrement osé, en plein coeur de la principauté. La place du Casino, où se trouvait la bijouterie, est un condensé de boutiques de luxe, d'édifices historiques, d'immeubles de haut standing, en principe très sécurisé. En sept minutes, l'équipe pas très aguerrie avait fait main basse sur quelque 127 bijoux de la boutique. En ressortant avec six millions d'euros de butin, les braqueurs avaient été pris en chasse par une soixantaine de policiers monégasques. Toutes les issues de la Principauté avaient été bouclées. (Belga)