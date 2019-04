Mons: après avoir violé son arrière-grand-mère, il s'en prend violemment à ses grands-parents

Le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, a prononcé lundi des peines de 12 et 10 ans de prison contre deux hommes poursuivis pour un vol avec violence commis à Soignies le 2 novembre 2018. En pleine nuit, deux hommes armés sont entrés chez des personnes âgées, les grands-parents de l'un des prévenus.

De lourds antécédents

Vers 18h30, le couple était en train de regarder la télé quand le duo s'est présenté à la porte d'entrée. A.J (60 ans), qui a passé une grande partie de sa vie en prison, était armé d'une arme de poing. L'homme encagoulé a repoussé le vieil homme contre le mur et menacé de le tuer, avant de l'attacher aux poignets et aux chevilles avec un ruban adhésif. Devant le tribunal, il a minimisé les faits, déclarant qu'il ne savait pas que c'était pour voler et qu'il "ne s'en prendrait jamais à des personnes âgées". Selon les expertises en santé mentale, il présente des traits psychopatiques.

Même profil pour son complice, P.K (38 ans) qui, en 1999, avait fait l'objet d'une expertise en santé mentale après le viol de son arrière-grand-mère. Dans leur fuite, les prévenus ont foncé dans un véhicule de police. Les agents ont fait usage de leur arme à feu pour empêcher les deux hommes de fuir mais lors de leur interpellation, ces derniers se sont rebellés. L'accusation s'est attardée sur les antécédents des deux hommes. A.J a été condamné vingt-cinq fois et a été interné dès 1978. Des nombreux vols avec violence figurent sur son casier judiciaire avec de grosses condamnations: 5 ans, 4 ans, 7 ans, 5 ans ... Quant à P.K, il est interné depuis l'âge de ses 18 ans. Cinq condamnations figurent néanmoins sur son casier judiciaire.