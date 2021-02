Mons installe des compteurs d'eau intelligents dans les bâtiments communaux

(Belga) La Ville de Mons s'est portée commune-pilote, en partenariat avec la Société wallonne des eaux (SWDE), pour l'installation de boitiers à impulsion sur les compteurs à eau des bâtiments communaux. Une réduction moyenne de 25% de la facture énergétique globale pour la ville est envisagée.

Les boîtiers, qui sont installés dans les bâtiments communaux de la ville de Mons, ont pour objectif d'envoyer des informations en temps réel sur les consommations et ainsi détecter les éventuelles fuites. Le but du projet est de permettre aux services communaux d'intervenir plus rapidement sur les réparations. Une dizaine de sites ont déjà été équipés, notamment des écoles communales, des bâtiments administratifs et des bâtiments des services des travaux. Selon les instances montoises, ces installations devraient permettre de réduire jusqu'à 85% la quantité de fuites d'eau, soit une réduction moyenne de 25% de la facture énergétique globale pour la ville de Mons. Une évaluation régulière de ce projet-pilote est prévue sur une période d'un an afin d'analyser l'impact précis de ces boitiers et les économies réalisées. (Belga)