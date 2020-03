Mons: les pharmacies comme relais pour les victimes de violences conjugales

(Belga) Le CPAS de Mons met en place le dispositif "Parlez-en à votre pharmacien" permettant d'apporter une aide aux victimes de violence conjugales durant la période de confinement.

Le dispositif "Parlez-en à votre pharmacien", mis en place en partenariat avec l'Union Pharmaceutique du Hainaut Occidental et Central (UPHOC), est une mesure unique en Wallonie. Il permet à l'ensemble des pharmaciens des 19 communes du Grand Mons de devenir des relais précieux entre les victimes et la structure de Violence Intra Familiale du CPAS de la Ville de Mons. Les pharmacies font partie des rares endroits où il est encore possible de se rendre pendant la période de confinement. "Dans la situation actuelle, les victimes disposent de peu de moyens pour faire entendre leur détresse, nous avons donc pensé que les pharmacies pouvaient, exceptionnellement, jouer un rôle et ainsi aider à briser le cycle de la violence", a souligné Marie Meunier, présidente du CPAS montois. (Belga)