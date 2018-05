Monsieur HAN vient à Bruxelles pour voir son fils et disparait: avez-vous vu cet homme?

Envoyé à la demande du Parquet de Bruxelles le 16/05/2018.

Le mardi 15 mai 2018 vers 10h00, Kyu Sang HAN, un homme âgé de 72 ans, a quitté l’appartement de son fils situé Avenue de l’Uruguay à Bruxelles, afin d’aller se promener dans le Bois de la Cambre. Depuis il ne s’est plus manifesté.



Monsieur HAN mesure 1m70 et est de corpulence normale. Il est d’origine sud-coréenne et porte des lunettes.

Il est en visite chez son fils et ne parle que le sud-coréen.

Au moment de sa disparition, il portait une veste noire, un pantalon blanc ainsi qu’un chapeau blanc.

Si vous avez vu Kyu Sang HAN ou si vous connaissez l’endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs.





Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.