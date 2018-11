Mort d'une joggeuse à Boninne: l'accusé affirme qu'il ne connaissait pas la victime

Le suspect interpellé jeudi à la suite de l'homicide d'une joggeuse à Namur a été inculpé pour assassinat et détention arbitraire. Il dit ne se souvenir de rien. Il comparaîtra devant la chambre du conseil mardi.



Ce lundi, son avocat s'est très brièvement exprimé auprès de RTLinfo. Maître David Toussaint indique que son client affirme qu'il ne connaissait pas la victime, Wivinne Marion, et qu'il n'avait donc aucune relation avec elle.



Toujours selon l'avocat, le suspect dit avoir beaucoup bu lors d'une soirée. Il serait sorti de cette soirée et aurait eu un "trou noir".



Aujourd'hui, l'homme sous les verrous confie être "très mal".



Me Toussaint nous a confié qu'il n'avait pas l'intention de plaider la libération de son client, vu les indices de culpabilité qui pèsent sur lui.