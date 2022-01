Mort de Dean, 4 ans: Dave De Kock sera jugé en Belgique

Dave De Kock sera jugé en Belgique pour la mort de Dean Verberckmoes, a confirmé mercredi soir le parquet néerlandais à l'agence Belga.

Les autorités judiciaires belges et néerlandaises se sont réunies ce mercredi après-midi pour décider du lieu où devait être jugé l'homme de 34 ans.

Aux Pays-Bas, où l'enquête se concentre actuellement, une équipe de vingt policiers travaille sur l'affaire. Dave De Kock y est en détention et poursuivi pour l'enlèvement et son implication dans la mort du garçon de quatre ans. L'enquête doit déterminer où Dave De Kock et Dean se sont rendus aux Pays-Bas et où la victime a été tuée. Les résultats de l'autopsie apporteront également des informations importantes.

En Belgique, le juge d'instruction de Termonde a placé sous mandat d'arrêt du chef d'enlèvement et d'assassinat la compagne de Dave De Kock, R.W. Elle a été arrêtée dans la nuit de lundi à mardi lors d'une perquisition à Saint-Gilles-Waes, dans l'immeuble où elle vivait avec Dave De Kock.