Mort de Dean (4 ans) - La compagne de Dave De Kock fait une nouvelle demande de libération conditionnelle

(Belga) La compagne de Dave De Kock, Romy W., incarcérée depuis janvier dans le cadre de l'enquête sur la mort de Dean Verberckmoes, âgé de 4 ans, a de nouveau demandé jeudi sa libération conditionnelle. La chambre du conseil de Termonde avait prolongé sa détention il y a deux semaines mais la Néerlandaise de 25 ans a fait appel de cette décision devant la chambre des mises en accusation de Gand.

Romy W. a été privée de liberté dans la nuit du lundi 17 au mardi 18 janvier, lors d'une perquisition du domicile qu'elle occupait avec Dave De Kock, à Saint-Gilles-Waes, en Flandre orientale. La victime, Dean Verberckmoes, avait déjà séjourné chez le couple par le passé et l'enfant y aurait logé le mercredi 12 janvier, le jour où De Kock et le petit Dean ont été aperçus pour la dernière fois. Suspectée de meurtre et d'enlèvement, la jeune femme a été arrêtée. Elle a déclaré aux enquêteurs ne pas être impliquée dans le décès du Dean et l'avoir vu pour la dernière fois en compagnie de Dave. Ses déclarations sont toutefois en contradiction avec celles de son compagnon. Les rôles respectifs des deux suspects n'ont, pour l'heure, pas encore été déterminés. Le corps de Dean Verbeckmoes a été retrouvé le 17 janvier près de Neeltje Jans, dans la province de Zeeland aux Pays-Bas. Dave De Kock, âgé de 35 ans, a été arrêté plus tôt dans la journée à Meerkerk, dans la province d'Utrecht. Soupçonné d'enlèvement et de meurtre, il s'est opposé à son extradition mais il a finalement été transféré en Belgique au courant du mois du mars. (Belga)