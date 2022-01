Mort de Dean: le ministre de la Justice veut faciliter le maintien en prison des condamnés qui ont purgé leur peine

La mort de Dean pose la question du suivi des meurtriers après leur peine de prison. Parmi les mesures qui existent pour suivre les meurtriers à l’issue de leur peine, il y a la "mise à disposition". Selon nos informations, le ministre de la Justice envisage de réformer cette mesure pour permettre de l’appliquer à davantage de situations qu’actuellement.

Le ministre de la Justice veut lancer une réflexion pour étendre la liste des infractions et crimes passibles de cette mise à disposition. Et donner encore plus d’autonomie au juge pour appliquer cette mesure.

Actuellement, la mise à disposition concerne tous les récidivistes et meurtriers. Le juge qui condamne l’auteur d’un meurtre ajoute à la peine de prison classique, une peine complémentaire, appelée « mise à disposition ». Quand le condamné a purgé la totalité de ses années de prison, des juges du tribunal d’application des peines peuvent décider de le maintenir en cellule, de 5 à 15 ans supplémentaires, s’ils estiment que l’individu représente encore, un danger important et durable, pour la société.

Cette mise à disposition a déjà été reformée trois fois, ces 30 dernières années, pour l’étendre à davantage de faits commis, mais aussi pour professionnaliser la décision de maintenir des meurtriers en détention, au-delà de leur peine principale.