Mort de la louve Naya: l'affaire n'en restera pas là

Le parquet du Limbourg confirme ce lundi qu'un juge d'instruction mènera l'enquête sur la mort de la louve Naya.

Le parquet du Limbourg explique que cette désignation fait suite à une plainte avec constitution de partie civile. À ce jour, aucun progrès dans l'enquête, menée par la cellule inspection de l'agence Nature et Forêt (ANB) et la police judiciaire du Limbourg, n'a été révélé. Cependant, il est hautement probable que la louve ait été tuée.

Selon l'ANB, l'animal s'est fait tirer dessus par des professionnels. Des violations ont également été constatées dans le domaine dédié au loup. Ainsi, une corde avec un appât a été trouvée et deux chasseurs armés ont été interceptés dans l'habitat de Naya. Les associations flamandes Vogelbescherming Vlaanderen, Animal Rights et Natuurhulpcentrum ont communément promis une récompense de 20.000 euros à qui donnerait des informations suffisamment précises pour retrouver et condamner le ou les coupables de ce meurtre. Un entrepreneur anonyme a quant à lui surenchéri en ajoutant 10.000 euros à la prime.