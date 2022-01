Mort du petit Dean: la maman ignorait le passé judiciaire de Dave de Kock

Mardi soir, un hommage a été rendu au petit Dean Verberckmoes, 4 ans. Le corps de l'enfant a été retrouvé lundi soir dans un village aux Pays-Bas. Les habitants ont déposé des bougies sur la Grand-Place de Saint Nicolas, en Flandre, en soutien à la maman du petit garçon.

La maman du petit Dean, Elke Verberckmoes, était présente à l'hommage. "C’est formidable que tant de gens soient venus ici. Je reçois beaucoup de soutien, ce qui est gratifiant”, a fait savoir la maman.

Je ne pouvais pas tout savoir

Cette dernière regrette que des gens s'acharnent sur elle sur les réseaux-sociaux. Certaines personnes lui reprochent d'avoir confié son enfant à Dave de Kock qui a déjà été condamné dans le passé pour la mort d'un autre petit garçon, Miguel. "Mais les reproches sur les réseaux sociaux me frappent très fort maintenant. Je ne pouvais pas tout savoir. Je ne savais rien du passé judiciaire de Dave, on ne 'googlise' (faire une recherche sur Google) pas toutes les personnes que l’on rencontre, n’est-ce pas ? Je ne peux plus le lire. Et maintenant ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Parfois, je ne réalise pas encore, je pense. Cela n’arrivera pas tant que je n’aurai pas pu faire un dernier câlin à mon garçon."

L'enquête se poursuit autour de la mort du petit Dean. Le petit garçon de 4 ans originaire de Saint-Nicolas en Flandre et dont le corps a été retrouvé aux Pays-Bas. Dave de Kock, le ravisseur et tueur présumé, est toujours auditionné. Mardi soir, la compagne de ce dernier a été placée sous mandat d'arrêt.