Mort du petit Dean, 4 ans: la compagne de Dave De Kock reste en prison

Romy W., la compagne de Dave De Kock, principal suspect dans l'enquête sur la mort du petit Dean Verberckmoes, âgé de 4 ans, reste en détention, a décidé jeudi la chambre des mises en accusation de Gand.

La Néerlandaise de 25 ans a été arrêtée lors d'une perquisition dans le logement où elle vivait avec Dave De Kock à Saint-Gilles-Waes dans la nuit du lundi 17 au mardi 18 janvier. Le jeune Dean avait déjà séjourné chez le couple par le passé. Il y aurait également logé une nuit le mercredi 12 janvier, date à laquelle Dave de Kock et lui ont été vus ensemble pour la dernière fois. Romy W. a été placée sous mandat d'arrêt pour suspicion de meurtre et d'enlèvement, mais son rôle dans la mort de Dean Verberckmoes est encore flou.

La jeune femme avait déclaré au début de l'enquête avoir vu Dean pour la dernière fois avec Dave De Kock, et n'avoir rien à voir avec sa mort. Elle a demandé sa libération conditionnelle à plusieurs reprises, ce qui lui a toujours été refusé. La chambre des mises en accusation de Gand a décidé jeudi de prolonger à nouveau son incarcération. Dave De Kock et Romy W. sont maintenant en détention préventive depuis presque un an.