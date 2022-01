Mort du petit Dean: cérémonie d'adieu en l'honneur du petit garçon ce samedi

Une cérémonie d'adieu en l'honneur de Dean Verberckmoes (4 ans) se tiendra samedi après-midi en l'église Sint-Laurentius à Verrebroek, section de la commune de Beveren (Flandre orientale), où vivait le petit garçon avec sa mère.



Un registre de condoléances, ouvert à l'initiative de la commune, sera transmis à la famille de la victime à cette occasion. Dean Verberckmoes a été aperçu pour la dernière fois à Saint-Nicolas en compagnie du suspect Dave De Kock; mais il vivait avec sa mère et sa sœur à Verrebroek. Son corps a été retrouvé le lundi 17 janvier sur l'île artificielle de Neeltje Jans aux Pays-Bas. Le faire-part indique que Dean est décédé le 17 janvier à Veere, selon la date et le lieu où la dépouille de l'enfant a été retrouvée. On ignore encore à quel endroit la victime est véritablement décédée.

Selon les indications de la police néerlandaise, Dave De Kock aurait abandonné le corps de Dean le samedi 15 janvier, probablement entre 13h48 et 15h54, sur l'île de Neeltje, après avoir franchi la frontière belgo-néerlandaise à Sint Jansteen peu avant minuit ce jour-là. Les adieux au petit garçon se dérouleront le samedi 29 janvier à 14h30 en l'église Sint-Laurentius, sur la Verheyenplein à Verrebroek. Les modalités pratiques de la cérémonie ne sont pas encore connues.