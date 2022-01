Mort du petit Dean: la maman du petit garçon avait rencontré le couple en novembre à l'hôpital

L'enquête se poursuit autour de la mort du petit Dean. Le petit garçon de 4 ans originaire de Saint-Nicolas en Flandre et dont le corps a été retrouvé aux Pays-Bas. Dave de Kock, le ravisseur et tueur présumé, est toujours auditionné. Mardi soir, la compagne de ce dernier a été placée sous mandat d'arrêt.

Il reste d'ailleurs beaucoup de zones d'ombre. Alors, que sait-on ? Que reste-t-il à éclaircir ? Pour le savoir, il faut retracer le fil des événements et remonter au moins à mercredi dernier, le jour où Dean a été confié au couple sur le sol belge, en Flandre orientale.

Une nuit de plus ?

Depuis novembre dernier, la maman de Dean est hospitalisée 5 jours par semaine pour des soins. C'est à l'hôpital qu'elle a rencontré la compagne de Dave de Kock. Ils vont tous rapidement sympathiser. Dean est alors gardé chaque mercredi par le couple. Cette nuit-là, il dort chez eux. Dave de Kock est censé ramener le petit garçon chez ses grands-parents le lendemain. Mais il n'y arrivera jamais. Dave de Cock explique que Dean souhaite rester une nuit de plus. On ignore s'il est encore en vie à ce moment-là.

Dave De Kock couvert par sa compagne

Le couple se serait alors violemment disputé et c'est là que les choses deviennent floues. Vendredi soir, la situation dérape. Les disputes sont fréquentes au sein du couple. Selon Het Laatste Nieuws, les coups sont réguliers. Dave de Kock quitte alors le domicile, avec Dean. A nouveau, impossible de dire s'il est toujours vivant.

Le samedi, la maman de Dean s'inquiète encore un peu plus. La compagne de Dave De Kock prétexte une visite chez ses grands-parents, pour présenter le petit garçon. Un peu plus tard, Dave De Kock indique par SMS qu'il a crevé un pneu, qu'il arrive bientôt. En réalité, il est déjà aux Pays Bas.

Dimanche matin, la maman de Dean contacte la police. De Kock est interpellé le lundi. Le corps sans vie du petit garçon est finalement découvert le soir même. Connaitre le lieu et la date du décès sont essentiels pour la suite. Cela permettra de fixer le lieu du procès. Les enquêteurs belges et néerlandais se réunissent aujourd'hui et les résultats de l'autopsie sont aussi attendus.

Hier soir, une veillée en hommage à Dean a eu lieu à Saint-Nicolas. Les habitants ont déposé des bougies sur la Grand-Place.