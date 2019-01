Mort du petit Kurtis dans un étang durant une sortie scolaire: des manifestants réclament justice devant son école

Près d'une cinquantaine de personnes ont manifesté lundi matin devant l'école des Petits Goujons à Anderlecht. Ils ont réclamé justice pour Kurtis, un enfant de 4 ans tombé en octobre dernier dans un étang du château du Gaasbeek, lors d'une sortie scolaire. Hospitalisé dans un état critique, le petit garçon est actuellement dans un centre de revalidation.



Si des manifestants scandaient et arboraient sur des pancartes le message "Justice pour Kurtis", c'est que le classement sans suite de l'enquête, tombé fin décembre selon le collectif Justice pour Kurtis, ne convainc pas. La famille du jeune garçon demande, par l'intermédiaire de son avocat, une réouverture du dossier. Une délégation a été reçue par la commune en matinée. Une enquête interne doit encore évaluer, à la suite de la justice, la responsabilité des encadrants dans cet accident, mais l'échevin de l'Enseignement, Fabrice Cumps, remarque que l'administration a moins de moyens que la police et le parquet pour élucider les circonstances d'un tel incident et prouver un éventuel défaut de surveillance.





Des mesures pour éviter un nouvel accident



Les sorties scolaires de cette année à l'école des Petits Goujons sont pour l'heure suspendues jusqu'à nouvel ordre. Plus largement, des groupes de travail ont été mis en place avec les parents d'élèves autour de leur organisation dans l'ensemble des écoles communales. Si le nombre d'encadrants réglementaire était respecté lors de l'excursion de Kurtis, Francis Nde, son médecin de famille, plaidait pour aller plus loin, notamment en formant les encadrants aux premiers secours.



Fabrice Cumps annonce que le processus de formation a été initié.



Quant à la demande des parents de pouvoir s'ajouter aux encadrants lors des sorties, elle est à l'étude. "L'inspection pédagogique a rédigé un long questionnaire qui a été envoyé aux directions de toutes nos écoles", précise l'échevin. "On a les résultats et on va retourner avec ces ceux-ci vers tous les enseignants. On ne voudrait pas non plus arrêter toutes les sorties scolaires, car on pense que cela aide au développement de l'enfant et fait partie de sa scolarité normale".