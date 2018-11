Mounzer est porté disparu à Beyne-Heusay: l'avez-vous vu?

Nous diffusons cet avis de recherche à la demande du parquet de Liège.

Le mercredi 28 novembre 2018 vers 10h30, Mounzer AHMAD MOKHTAR, un jeune homme âgé de 26 ans, a quitté à pied son domicile situé Grand Route à Beyne-Heusay. Depuis, il ne s’est plus manifesté.



Mounzer mesure approximativement 1m75 et est de corpulence mince. Il a les cheveux bruns et les oreilles décollées. Il souffre d’un retard mental et aime particulièrement marcher. Au moment de sa disparition, il était vêtu d’un pantalon en jeans bleu et d’une veste verte à capuche.





Contacter la police

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.