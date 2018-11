Mouscron: une dispute entre deux femmes termine en tentative de meurtre au couteau

Une querelle entre deux femmes, amoureuses du même homme, a débouché sur une scène de coups de couteau ce week-end à Mouscron. La victime est dans un état grave. L'auteure des coups a été placée sous mandat d'arrêt, a indiqué lundi le parquet de Tournai-Mons.

Une rixe entre deux dames a failli tourner au drame ce week-end à Mouscron. La nuit de samedi à dimanche, peu après 22h00, la nouvelle compagne d'un Mouscronnois a pris contact, afin de se renseigner, avec l'ancienne petite amie de son concubin. On ignore la teneur des propos qui ont été tenus. Après cet appel, la nouvelle compagne s'est rendue au domicile de sa rivale. Sur place, l'homme au milieu du conflit s'est interposé. Sa nouvelle amie a alors poussé la porte d'entrée de l'habitation et a poignardé sa rivale. Porté au niveau de la clavicule, le coup de couteau a provoqué un pneumothorax.



La victime a été admise en milieu hospitalier dans un état grave. "On ignore son état de santé. A la demande du parquet, une instruction a été ouverte pour tentative de meurtre. La dame qui a porté le coup de couteau a été placée sous mandat d'arrêt par la juge d'instruction Mme Laloux de Mons. Pour l'instant, j'ignore l'inculpation", expliquait lundi en fin d'après-midi , Eric Joly, 1er substitut du procureur du roi de Tournai-Mons.