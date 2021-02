Moustapha a disparu à Schaerbeek: l'avez-vous vu?

A la demande du parquet de Bruxelles, nous diffusons l'avis suivant:

Le vendredi 22 janvier 2021, Moustapha DIABY, un homme âgé de 28 ans, a quitté son domicile à proximité de la place Dailly à Schaerbeek.

Moustapha pourrait être en possession de la carte d’identité d’une connaissance dénommée Sedou SIDIBY avec qui il pourrait être confondu.

Il a laissé entendre qu’il désirait retourner en Guinée mais il n’y est jamais arrivé et ne s’est plus manifesté depuis.

Moustapha mesure approximativement 1m75 et est costaud. Il a la peau noire et les cheveux noirs crépus coupés court avec une calvitie naissante.

Au moment de sa disparition, il portait un jeans gris, une veste noire de marque Zara avec des motifs dorés, une casquette mauve de marque Jordan et des baskets kaki.

Il est demandé à Moustapha de prendre contact avec sa famille et ses proches afin de les rassurer.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, la police vous invite à la contacter via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu