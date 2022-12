Myriam est portée disparue à Huy: l'avez-vous vue?

Le jeudi 1er décembre 2022 vers 10h00, Myriam LEJEUNE, une femme âgée de 36 ans, a été vue pour la dernière fois à Huy. Depuis, elle ne s’est plus manifestée.

Myriam est partie avec sa voiture Citröen C4 Grand Picasso brune immatriculée 1-RTU-451.

Elle mesure 1m65 et est de corpulence moyenne. Elle a de longs cheveux bruns comme sur la photo et a un aigle tatoué sur le bras gauche.

Au moment de sa disparition, elle portait un jeans bleu, une veste beige et une paire de bottes noires.

Si vous avez vu Myriam LEJEUNE ou son véhicule ou si vous connaissez l’endroit où elle se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via email : avisderecherche@police.belgium.eu.

Vous pouvez également réagir via le numéro gratuit 0800 30 300

Diffusé à la demande du parquet de Liège, division Huy, le 02/12/2022.