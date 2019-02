Neige - LE DIRECT: 40 camions bloqués à Gosselies et plusieurs accidents sur nos routes (vidéo)

Les accidents se multiplient sur nos routes glissantes ce samedi matin.

Le temps sera hivernal ce samedi avec de la neige ou de la neige fondante, et des maxima proches de 1 degré. Dimanche, l'Institut royal météorologique (IRM) annonce le retour de quelques éclaircies avec des maxima avoisinant les 6 degrés. S'il existe un risque de faibles précipitations lundi, il fera à nouveau plus sec mardi et les températures continueront leur remontée.



LE DIRECT



11h35: "Gros bouchon à Hal. Nous sommes bloqués depuis 2h"

11h : La nébulosité est abondante avec de la neige ou de la neige fondante surtout sur les Provinces du Brabant-Wallon, du Hainaut et du Brabant-Flamand, indique l'IRM. Ailleurs, il s'agit plutôt de pluie voire de neige fondante. Au sud du sillon Sambre-et-Meuse et sur l'extrême ouest, le temps est plus sec.

10h58: Les activités de l'aéroport de Charleroi étaient fortement perturbées samedi matin en raison des chutes de neige. La plupart des avions y enregistrent en effet des retards de deux à trois heures à l'atterrissage et entre 1h30 et plus de cinq heures au décollage, selon le site internet de Brussels South Charleroi Airport. Aucun vol n'a été annulé, y souligne-t-on cependant.



Vers 10h15: Des pompiers sont appelés pour des branches tombées sur la route à Gosselies. Nos reporters Julien Crête et Xavier Preyat les ont suivi durant leur intervention. Ils reçoivent aussi de nombreux appels pour des câbles électriques tombés. Aucun blessé n'est à déplorer jusqu'à présent.

10h10: Neige sur la Chaussée de Nivelles à Braine-le-Château

9h50:



Près de 40 camions bloqués sur la chaussée de Courcelles et sur le rond-point de la A54 à Gosselies. Les véhicules devaient se rendre au dépôt Mestdagh. Le service d'épandage de la ville est intervenu pour régler la situation. (Images de Fabian Vanhove)

9h: Neige sur les routes de Charleroi

9h45: Neige sur l'autoroute à hauteur de Braine-l'Alleud vers Bruxelles

9h36: "Pas de déneigement à Haine-Saint-Pierre"

9h30: "Il neige beaucoup sur Louvain-la-Neuve"

9h20: "Magnifique paysage ce matin à Braine-l'Alleud, par contre la route beaucoup moins agréable... Prudence et bon weekend."

9h03: "La neige à Manage"





9h:

Un accident a eu lieu sur la E42 Liège-Mons à Franc-Waret. La bande de droite est bloquée par un véhicule (bk 41.3)

Un autre incident s'est déroulé sur la E40 à Crisnée vers l'Allemagne. Un camion a heurté la berme centrale.

Un camion est quant à lui en ciseaux à Bois-d'Haine dans l'échangeur qui relie la A501 vers Familleureux et la E42 vers Mons. La bretelle était toujours fermée à la circulation vers 9h.

Un autre camion est en difficulté sur la E411 à Tellin en direction du Luxembourg à l'entrée du parking autoroutier. Le passage est difficile.

Des files sont également à signaler sur la E19 entre Nivelles et Ittre vers Bruxelles.

Soyez très prudents, vu les conditions hivernales sur les routes. On ne le répétera jamais assez, limitez votre vitesse et respectez bien vos distances de sécurité.

8h:



Le Ring de Bruxelles

7h12: "Il n'y a rien de dégagé à Genappe, c'est très glissant"