Neufs migrants meurent noyés au large de la Tunisie

(Belga) Neuf migrants sont morts noyés lundi au large de la Tunisie après le chavirement de l'embarcation qui les transportait, et neuf autres ont été secourus, a indiqué le ministère tunisien de la Défense.

Les corps des neufs migrants morts, "originaires de plusieurs pays africains", ont été récupérés par des unités de la Marine et des garde-côtes tunisiens au large du gouvernorat de Mahdia dans l'est de la Tunisie, selon le communiqué. Neuf autres passagers de l'embarcation sinistrée ont pu être secourus, selon la même source. D'après des témoignages de rescapés cités par le communiqué, le bateau était parti dans la nuit de dimanche à lundi de Sfax, dans le centre-est de la Tunisie, "avec l'intention de franchir illégalement les frontières maritimes de l'espace européen". L'Italie est l'un des principaux points d'entrée en Europe pour les migrants en provenance d'Afrique du Nord, notamment de Tunisie et de Libye, deux pays d'où les départs ont considérablement augmenté en 2021. La Marine tunisienne avait secouru le 6 février au large de Sfax 163 migrants, pour la plupart des Tunisiens après le chavirage de l'embarcation qui devait les emmener illégalement vers les côtes européennes. Selon le Forum tunisien des droits économiques et sociaux, sur les neuf premiers mois de 2021, les garde-côtes tunisiens ont intercepté environ 19.500 migrants qui tentaient la traversée de la Méditerranée. Près de 1.300 migrants ont été portés disparus en 2021 ou sont morts noyés en Méditerranée, selon des statistiques du Haut commissariat aux réfugiés (HCR). (Belga)