Nicole a disparu à Mont-Saint-Guibert: l'avez-vous vue?

Le vendredi 13 avril 2018, vers 14h30, Nicole De Vreese, une dame âgée de 75 ans, a quitté la Résidence 'Au bon vieux temps' située avenue de Corbais à Mont-Saint-Guibert. Depuis, elle ne s’est plus manifestée.





Elle peut sembler confuse et désorientée



Madame De Vreese est de corpulence mince. Elle porte des lunettes et a les cheveux châtain-roux coupés court. Au moment de son départ, elle portait un pantalon beige et un pull beige. Elle peut sembler confuse et désorientée.



Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.



Vendredi soir, vous étiez nombreux à nous signaler un hélicoptère survolant Mont-Saint-Guibert. La police fédérale avait alors confirmé en avoir envoyé un vers 21h à la recherche de Mme De Vreese.