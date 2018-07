Nobel dans la tourmente: le Français incriminé sera jugé pour viol en septembre

(Belga) Le Français Jean-Claude Arnault, accusé d'agressions sexuelles en Suède, va être jugé pour viol en septembre, a annoncé mercredi la justice suédoise. Les faits qui lui sont reprochés ont éclaboussé l'Académie suédoise qui décerne le prix Nobel de littérature, dont l'attribution a été reportée cette année.

Marié à une ancienne membre de l'Académie suédoise, institution plus que bicentenaire qui décerne le prix Nobel de littérature, Jean-Claude Arnault, 71 ans, répondra du viol à deux reprises d'une femme à Stockholm en 2011. Le tribunal de district de Stockholm a indiqué que les audiences du procès auront lieu les 19, 20 et 24 septembre. Selon l'acte d'accusation, M. Arnault a contraint la plaignante, plongée dans un état "de peur intense", à un rapport oral et vaginal dans un appartement de Stockholm le 5 octobre 2011, puis de l'avoir de nouveau violée dans la nuit du 2 au 3 décembre la même année, alors qu'elle dormait. L'accusé a rejeté les accusations portées à son encontre. En novembre, dans la foulée de la campagne #MeToo, le quotidien de référence suédois Dagens Nyheter avait publié le témoignage de 18 femmes affirmant avoir subi des violences ou avoir été victimes de harcèlement sexuel de sa part. Le scandale avait provoqué la tourmente au sein de l'Académie suédoise, avec laquelle M. Arnault entretenait de longue date des liens étroits. Des dissensions avaient éclaté parmi ses dix-huit membres, incitant six d'entre-eux, dont la secrétaire perpétuelle Sara Danius, à démissionner. En mai, l'Académie avait annoncé qu'elle ne décernerait pas le prix Nobel de littérature cette année, une première depuis près de soixante-dix ans. L'Académie a notamment versé au centre culturel Forum de M. Arnault de généreuses subventions pendant des années. Ce centre a entretemps été fermé. (Belga)