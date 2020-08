Nordin Benallal, le roi de l’évasion, arrêté en Espagne pour tentative d’enlèvement

En juillet 2008, nous vous révélions l’arrestation de l’ancien ennemi public numéro 1 et roi de l’évasion Nordin Benallal pour des faits d’enlèvements, de violences et d’extorsions. Lui et ses complices sont soupçonnés de s’attaquer à des personnes qui ont des liens avec le milieu criminel afin de leur soutirer de l’argent. Il avait finalement été laissé en liberté sous conditions par le parquet de Bruxelles.

L’affaire fait grand bruit dans l’enclave espagnole de Ceuta, située du côté nord-africain du détroit de Gibraltar. Avec une frontière directe avec le Maroc, l’endroit est connu pour son trafic international de drogue.

Deux Belges et un Français ont été arrêtés vendredi dernier suite à une tentative d’enlèvement et une fusillade. D'après nos informations, l’un de ces hommes est le multi-récidiviste Nordin Benallal.



©Capture d'écran YouTube - FaroTV Ceuta

D'après les médias locaux, des témoins ont vu une BMW s'approchant à grande vitesse d'une personne dans le quartier de Benitez. Plusieurs individus sont alors sortis du véhicule et ont tenté de forcer la victime à monter dans leur voiture. Une fusillade a alors éclaté. Alertée, la police est arrivée sur les lieux et a découvert la victime qui avait été placée dans le coffre de la voiture. L’homme a été hospitalisée et ses jours ne sont pas en danger.

La méthode utilisée est la même que celle employée lors de plusieurs faits en Belgique.



Des personnes plus ou moins proches du milieu criminel sont enlevés, violentés et rançonnés par la bande. Contactée par RTL INFO, une ancienne victime reconnaît la technique de l'organisation et explique: "Ils se sont fait 'cramer' en Belgique, alors ils ont décidé d’agir là ou personne ne les connaît et où le trafic de drogue est très actif. En Espagne, il n’y avait pas d’enquête en cours sur eux."

D'après les médias espagnols, certains suspects ont réussi à prendre la fuite. Lors de sa libération sous conditions, Nordin Benallal était sous la contrainte d'un bracelet électronique. Cette mesure a finalement été levée mais il était toujours inculpé dans le dossier belge d'enlèvements.