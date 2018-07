Nordin Benallal, le roi de l'évasion belge, arrêté: il est soupçonné de kidnapper des personnes afin de les rançonner

C’est une information RTL, l’ancien ennemi public numéro 1 et roi de l’évasion Nordin Benallal a été arrêté hier. Il avait bénéficié d’une libération conditionnelle en 2016. Il est soupçonné de faire partie d’une bande de malfrats qui kidnappe des personnes afin de les rançonner. Nous vous révélions la semaine passée qu’un homme avait été kidnappé à son domicile de Zellik et relâché 10 heures plus tard après avoir été passé à tabac, les faits semblent être liés. Certaines des victimes ont elles-mêmes des liens avec le milieu criminel. L’objectif des agresseurs est donc de dérober de l’argent parfois difficilement traçable.





Il s'était évadé à l'aide d'un hélicoptère



Nordin Benallal est un braqueur multirécidiviste qui a écopé de cinq peines de prison. Il a notamment été condamné à 27 ans de réclusion criminelle devant la cour d'assises du Brabant wallon pour hold-up et car-jackings. L'un de ces faits avait provoqué une mutilation à vie pour l'une des victimes. Il s’est évadé à cinq reprises et – à l’instar du truand français Redoine Faïd – il a utilisé un hélicoptère pour s’évader en 2007 de la prison d’Ittre.





Des noms connus du grand banditisme



Nordin Benallal est entendu ce matin par le juge d’instruction en charge de l’enquête concernant d’éventuels nouveaux faits. D’autres personnes ont également été arrêtées dans ce dossier dont des noms connus du grand banditisme.