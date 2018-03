Notre journaliste a pu obtenir des messages écrits par Khalid El Bakraoui 2 jours avant les attentats: l'un d'eux était destiné à Salah Abdeslam

Notre journaliste Benjamin Samyn a pu consulter des messages écrits par Khalid El Bakraoui. L'un d'entre eux était destiné à Salah Abdeslam. Ces lettres d’adieu ont été écrites le 20 mars 2016, deux jours avant les attaques de Bruxelles. Elles sont signées Abou Walid, ce qui correspond au nom de guerre du kamikaze de Maelbeek, Khalid El Bakraoui, qui est Abou Walid al-Baljiki.

L’un de ces messages a pour destinataire un autre membre de la cellule qui, lui, devait agir en France: Salah Abdeslam.

"Salam Aleykum. Cher frère, tu es vite rentré dans mon cœur. Ton frère t’attend au Paradis, tu as déjà raté une fois l’entrée du Paradis, ne le rate pas une deuxième fois. La vie ne vaut plus la peine d’être vécue après cela".

Notons que dans le texte, paradis est écrit "firdaws", qui correspond au plus haut degré du Paradis selon l'Islam. Dans cette lettre d’adieu, l’auteur fait vraisemblablement référence au frère de Salah Abdeslam, Brahim, un des kamikazes des attentats de Paris.

Khalid El Bakraoui a également adressé un autre message d’adieu à un de ses complices. "Cher frère, sache que même si on se connait pas depuis très longtemps, tu as une très grande place dans mon cœur. Frère, sois ferme et sache que le Paradis se trouve à l’ombre des épées".

Enfin, Khalid El Bakraoui a également écrit un troisième message à destination de sa compagne. "Sache que je t’aime énormément. En Allah, je te demande pardon pour toutes les fois où j’ai pu te blesser, j’espère qu’Allah nous réunira dans son jardin".

Ces lettres ont été trouvées par les enquêteurs dés la première exploitation de l’ordinateur des terroristes retrouvé dans une poubelle de la rue Max Ross.