Nouveau clip polémique de Nick Conrad: le parquet de Paris ouvre une enquête

(Belga) Le parquet de Paris a annoncé l'ouverture lundi d'une nouvelle enquête préliminaire, après la diffusion d'un clip de rap polémique sur la France, dont l'auteur Nick Conrad a été récemment condamné pour un précédent morceau qui appelait à "pendre les Blancs".

Cette enquête a été ouverte pour "apologie de crime d'atteintes volontaires à la vie aggravées", après un signalement reçu dimanche du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, et les investigations confiées à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP). Dans ce clip intitulé "Doux pays", ce rappeur à l'audience confidentielle multiplie les propos provocateurs --"J'ai baisé la France jusqu'à l'agonie" -- et s'en prend à ceux qui avaient fustigé son précédent clip "Pendez les Blancs", à l'origine d'une polémique cet automne lui ayant valu d'être condamné par la justice. Dans cette première affaire, Nick Conrad --un pseudonyme-- a écopé le 19 mars de 5.000 euros d'amende avec sursis pour provocation au crime. Son nouveau clip s'ouvre d'ailleurs sur plusieurs extraits de journaux télévisés évoquant la première controverse autour de "Pendez les Blancs" et sur les déclarations outrées de Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur à l'époque. Il se clôt sur un message tentant d'expliquer sa démarche. "Le mot France est ici à considérer comme mentalité française, médias, etc. qui se sont arrogés le droit de qualifier Nick Conrad en des termes inexacts plus que d'ouvrir le débat épineux", peut-on lire. Dans un tweet publié dimanche, Christophe Castaner avait également indiqué avoir demandé à la plateforme Pharos (chargée de la lutte contre les contenus illicites sur internet, ndlr) de mettre en oeuvre le retrait du clip en question. (Belga)