Attention si vous avez acheté ce fromage à tartiner: l'Afsca lance un rappel

En concertation avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), la société Delibio a retiré de la vente et rappelle le fromage à la crème BIO ail et fines herbes de la marque Grandeur Nature en raison d'une teneur trop élevée en résidus d'oxyde d'éthylène (un produit phytopharmaceutique, NDLR). Il y a une dizaine de jours, cette même entreprise en avait déjà fait de même avec le fromage à tartiner nature de la marque Grandeur Nature pour les mêmes raisons.

Les produits de fromage à tartiner nature ont été vendus du 26 avril 2021 au 6 juillet 2021, avec comme numéro de lots 21147, 21137, 21132, 21118, 21098, 21089, et ont pour date limite de consommation les 28/07/21, 06/08/21, 09/09/21 et 14/09/21. Ceux de fromage à la crème BIO ail et fines herbes ont été vendus du 25 mai 2021 au 6 juillet 2021, avec comme numéro de lots 21131, 21118, 21117, 21098, 21088, et ont pour date limite de consommation les 27/07/2021, 6/08/2021, 25/08/2021, 26/08/2021 et 8/09/2021. Delibio, grossiste et distributeur de denrées bio, demande aux clients de ne pas consommer ces produits et de le ramener au point de vente dans lequel ils ont été achetés. Les produits ont été vendus dans plusieurs points de vente en Wallonie et à Bruxelles.