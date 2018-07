Nouveaux vols de câbles: le rail perturbé entre Namur et Bruxelles ce mardi matin

Le trafic ferroviaire est suspendu mardi matin dans les deux sens entre Gembloux et Namur, sur la ligne Namur-Bruxelles, à suite d'un double vol de câbles en deux endroits différents, a communiqué Frédéric Sacré pour Infrabel vers 05h30.



Les trains sont détournés via la dorsale wallonne et il faut prévoir d'importantes répercussions, indique le porte-parole. Plusieurs passages à niveau sont fermés entre Gembloux et Namur. Les vols ont été commis entre Rhisnes et Gembloux à deux endroits différents. La perturbation de la signalisation a été constatée mardi vers 03h00 du matin.

Les techniciens Infrabel sont au travail aux deux endroits en question pour réparer les dégâts. Le temps de réparation est encore incertain, indique le porte-parole.