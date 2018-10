Nouveaux éléments sur les Tueurs du Brabant: un homme révèle avoir repêché un sac au contenu mystérieux

De nouveaux éléments dans l’enquête sur les Tueurs du Brabant ont été dévoilés mardi soir dans l’émission Indices sur RTL TVI. Un nouveau témoignage est plutôt troublant. Un homme affirme avoir retiré des eaux du canal de Ronquières un sac contenant probablement des armes.

En novembre 1986, des plongeurs de l’armée découvrent à Ronquières une quantité d’objets attribués aux Tueurs du Brabant mais peut-être pas tous. Récemment, un homme révèle un nouvel élément : il affirme que quelques heures plus tôt , en compagnie d’un plongeur indépendant, il a repêché un sac au contenu bien mystérieux.

"C’était assez lourd, un poids de 25-30 kilos. Selon moi, c’était des espèces de tubes. C’était du métal", assure Josef Goosens, témoin. Ce sac n’a jamais été retrouvé. Il contenait peut-être des armes. "Cela est possible, bien sûr. Mais vous ne pouvez pas l’affirmer", souligne-t-il.

Trois hommes emportent le sac. Ils attendaient dans une R4 de couleur claire, la voiture utilisée à l’époque par la gendarmerie. « Selon moi c’était des gendarmes. Cela ne peut pas être autre chose car ils roulaient dans une voiture de la BSR », estime Eric Vander Sypt, porte-parole du parquet fédéral.

"On peut supposer que c’est une voiture de la BSR de l’époque mais ce n’est pas prouvé. Dans le cadre de l’enquête comme nous le faisons maintenant on se concentre sur les éléments matériels", indique Josef Goosens. Et sur les témoignages, le parquet fédéral espère en récolter sur ces faits étranges de 1986.