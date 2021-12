Oeufs contaminés au fipronil - L'affaire fipronil sera entendue le 14 septembre 2022

(Belga) La cour d'appel d'Anvers s'est penchée mercredi sur l'affaire fipronil, épisode remontant à l'été 2017 où des traces de l'insecticide homonyme avaient été retrouvées dans ?ufs de poule. L'ensemble des parties concernées a convenu que le dossier serait entendu le 14 septembre 2022. À l'époque, des centaines d'élevages de volailles en Belgique et aux Pays-Bas avaient été bloqués.

Il y a quelques années, Patrick R. avait mis sur le marché un "médicament miracle" naturel pour lutter contre les poux rouges chez les volailles, mais l'avait mélangé avec une substance toxique, le fipronil. Cela avait conduit à des conséquences désastreuses: en Belgique, près de deux millions de poulets et 77 millions d'?ufs avaient dû être abattus et détruits Patrick R. avait été condamné en première instance à trois ans de prison, dont deux avec sursis. Son ex-femme et le directeur d'une société de services qui utilisait le produit pour nettoyer les hangars des clients abritant des poules, ont également été condamnés. Les prévenus avaient dû verser environ 23 millions d'euros en dommages et intérêts à l'Afsca et à l'Ovam, l'organisme public flamand qui gère les déchets. (Belga)