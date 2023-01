Olivier Vandecasteele - Un rassemblement de soutien à Olivier Vandecasteele se tiendra à Bruxelles ce dimanche

(Belga) Un rassemblement de soutien à Olivier Vandecasteele, détenu depuis le mois de février en Iran, se tiendra dimanche sur la place de l'Albertine à Bruxelles à partir de 14h00, a fait savoir jeudi Amnesty International, qui organise l'action en collaboration avec le Comité de soutien d'Olivier Vandecasteele.

Lors de cette mobilisation, plusieurs personnes comme des membres de la famille d'Olivier Vandecasteele, des amis, des travailleuses et travailleurs humanitaires qui ont travaillé avec lui, mais aussi des représentants d'Amnesty International prendront la parole. Par cette action, l'ONG et les proches d'Olivier Vandecasteele réclameront une nouvelle fois la libération du travailleur humanitaire belge, qui a récemment été condamné à 40 ans de prison et à 74 coups de fouet par les autorités iraniennes. Amnesty International indique continuer d'exiger des autorités iraniennes qu'elles révèlent le lieu de détention d'Olivier Vandecasteele, qu'il ne subisse plus aucun acte de torture ou de mauvais traitement, et qu'il puisse recevoir des traitements médicaux adéquats. "L'organisation de défense des droits humains insiste également pour que le Belge ait accès à des appels téléphoniques réguliers avec sa famille, ainsi qu'à un avocat de son choix et à une assistance consulaire", a-t-elle ajouté. De son côté, le porte-parole du Comité de soutien à Olivier Vandecasteele, Olivier Van Steirtegem, espère une forte mobilisation "pour mettre fin rapidement à ce calvaire". "Alors qu'Olivier 'célèbre' seul ce 19 janvier son anniversaire dans une cellule à l'isolement, dans des conditions atroces, sans perspective de libération, nous appelons le public à venir nombreux lui témoigner son soutien et à appeler les autorités belges à faire preuve de courage afin de le faire revenir rapidement dans son pays", conclut son Comité de soutien. (Belga)