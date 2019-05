Opération d'envergure contre une organisation criminelle: 3 policiers arrêtés à Bruxelles

Dans le dossier d'escroquerie visant une organisation criminelle dans le milieu des gens du voyage, trois policiers - deux de la police judiciaire fédérale et un de la police locale de Bruxelles-Midi - ont encore été arrêtés ce mardi à Bruxelles, selon une information publiée jeudi par les quotidiens La Dernière Heure (DH) et La Capitale.

La porte-parole du parquet fédéral Wenke Roggen a confirmé jeudi qu'un policier de la zone Bruxelles-Midi a été inculpé dans la semaine et libéré sous conditions et qu'un policier de la police fédérale de Bruxelles a été placé sous mandat d'arrêt. Deux policiers ont été arrêtés vendredi dernier et placés sous mandat d'arrêt pour corruption et violation de secret professionnel. Ils ont depuis été libérés sous conditions, mais ils restent inculpés des faits.





23 détentions confirmées

Au total, 24 suspects ont comparu jeudi devant la chambre du conseil. La détention a été confirmée pour 23 d'entre eux, dont une qui sera exécutée par bracelet électronique. Un suspect a été libéré sous conditions. Lundi, la chambre du conseil avait déjà confirmé deux mandats d'arrêt.





Le préjudice de l'escroquerie dépasse les 6,5 millions d'euros

L'instruction judiciaire a été ouverte le 2 octobre 2018. Le préjudice de cette escroquerie via l'achat de véhicules par internet dépasse les 6,5 millions d'euros. Plus de 620 faits ont été référencés. Le modus operandi des auteurs était presque toujours similaire. Des prétendus acheteurs répondaient à une annonce d'un particulier souhaitant vendre sa voiture. Un faux virement était effectué devant l'acheteur et une preuve était montrée sur un téléphone ou une tablette. Le véhicule était alors rapidement exporté vers l'étranger. Quelque 1.200 policiers, dont 820 enquêteurs de la police fédérale, un appui aérien et les unités spéciales de la police fédérale ont été mobilisés mardi de la semaine passée pour mener plus de 200 perquisitions dans tout le pays, mais aussi en France, près de la frontière, avec le soutien de la gendarmerie française. Il s'agit de la plus grande opération policière jamais organisée depuis 20 ans en Belgique. Les saisies ont visé des véhicules infractionnels et des biens dans lesquels l'argent a pu être réinvesti pour le volet blanchiment. Les policiers ont confisqué une arme automatique, des armes de poing, des fusils, des voitures de luxe, des montres, des bijoux, environ un million d'euros en liquide, ainsi que 90 caravanes, 91 véhicules et 34 biens immobiliers, principalement des maisons, appartements et villas.