Opération d'envergure contre une organisation criminelle: un policier poursuivi pour détention et détournement d’armes

Une organisation criminelle active au niveau européen dans le détournement de véhicules a fait plus de 1.000 victimes en Belgique, selon un bilan provisoire publié vendredi par le parquet fédéral. Dans cette affaire, 42 personnes ont été inculpées et 33 personnes sont placées sous mandat d'arrêt jusqu'à présent.

Ce samedi, on apprend que l’un des deux policiers interpellé à Charleroi suite à la gigantesque opération impliquant le milieu gitan est également poursuivi pour détention et détournement d’armes. Il aurait gardé pour lui des armes qui devaient être sorties du circuit.



Depuis le 7 mai, quelque 250 perquisitions ont également été menées, notamment sous la direction de juges d'instruction de Bruxelles et de Charleroi.