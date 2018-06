Opération internationale contre le trafic de drogue en Belgique: 17 personnes arrêtées

Dix-sept personnes ont été arrêtées en Belgique lors d'une opération menée de jeudi à dimanche derniers par les services de police et de douane du Benelux et de France, annonce lundi la police fédérale belge. Ces contrôles visant à lutter contre le trafic de stupéfiants et le tourisme de la drogue ont également permis de saisir neuf véhicules. Sur les 1.872 personnes contrôlées en Belgique, 142 étaient en possession de drogue et 27 sous influence, détaille la police fédérale. Cette opération a été menée dans le cadre du traité Benelux sur la coopération policière. Depuis janvier 2005, les polices du Benelux peuvent ainsi poursuivre et contrôler des suspects en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. La France est associée aux actions ciblées sur les drogues, explique la police fédérale. Les contrôles ont été menés le long des autoroutes et routes provinciales, à bord de trains, dans des bus ainsi que dans des "immeubles de la drogue".

Une opération qui devrait se répéter

Les axes de circulation Rotterdam-Rosendael-Anvers-Paris et Maastricht-Liège-Luxembourg-Metz ont également été visés. Ce type d'opération est appelé à se reproduire régulièrement, précise la police fédérale. Parmi les produits saisis, on compte 9 armes, près de 700 grammes de marijuana, 969 graines de cannabis ou encore 4.350,7 grammes d'héroïne. La police relève également la découverte de plus de 4 kilos d'héroïne en Flandre orientale, l'identification de 144 courriers suspects en province d'Anvers ou encore l'interception de Belges venant du Hainaut sur l'E25, en province de Liège, après qu'ils ont jeté par la fenêtre de leur véhicule 22,7 g d'héroïne et 9 g de cocaïne.