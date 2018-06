Où se baigner cet été en Belgique?

Vingt-et-un sites officiels de baignade en plein air seront ouverts au public cet été en Wallonie, et ce dès aujourd'hui. Quatre zones sont fermées pour cause de réhabilitation et d'aménagement, tandis que huit sont interdites en raison de la qualité insuffisante de l'eau, annonce le ministre wallon de l'Environnement Carlo Di Antonio.



La Wallonie compte 33 zones de baignade officielles. "Entre 2010 et 2017, le nombre de sites conformes est passé de 20 à 25, et le nombre de sites d'excellente qualité a doublé", se réjouit M. Di Antonio. Huit sites restent néanmoins trop pollués que pour y nager: l'Amblève à Coo, le lac de Neufchâteau, la Semois à Bouillon (pont de la Poulie), l'Ourthe à Hotton, l'Ourthe à Noiseux, la Lesse à Pont-à-Lesse, la Lesse à Hulsonniaux et la Lesse à Houyet.

Les sites fermés cette saison pour cause de réhabilitation sont le Grand large à Nimy, le Lac de Féronval à Froidchapelle, la Vallée du Rabais à Virton et le lac du Ry Jaune à Cerfontaine.

Les 21 sites ouverts du 15 juin au 15 septembre feront l'objet de contrôles de qualité réguliers. Les autorités communales pourront y interdire la baignade à titre exceptionnel. "D'autres plans d'eau peuvent éventuellement être propices à la baignade mais ne font pas l'objet d'un suivi permanent de leur qualité et notamment bactériologique. Ceux-ci peuvent également se révéler dangereux", rappelle le ministre de l'Environnement. La liste des zones et leur indice de qualité sont reprises sur le site.