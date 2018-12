Pacte de l'Onu sur les migrations: trois émeutiers cités à comparaitre

(Belga) Trois personnes interpellées dimanche lors de la "Marche contre Marrakech" devront comparaitre devant le tribunal correctionnel de Bruxelles le 24 janvier prochain. Trois autres personnes interpellées le même jour ont été relaxées après audition, mais l'enquête à leur sujet continue, indique mardi le parquet de Bruxelles. Des procès-verbaux contre x ont par ailleurs été dressés et ces enquêtes se poursuivent également.

Quelque 5.500 manifestants avaient participé dimanche à la "Marche contre Marrakech". Dans un premier temps, la manifestation s'est déroulée dans le calme, avant de dégénérer en émeutes contre la police. Cinq agents ont été blessés et du mobilier urbain a été saccagé. Le bâtiment du Berlaymont, siège de la Commission européenne, a également été endommagé. La police a procédé à 90 arrestations administratives et 6 judiciaires. Trois de ces six personnes ont reçu une citation à comparaitre devant le tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles le 24 janvier prochain. Il s'agit de L.F. né en 1983 qui aurait jeté des projectiles sur les forces de l'ordre, de P.V. né en 1984 qui aurait utilisé un spray au poivre à l'encontre d'un policier et de L.D. né en 1963 et arrêté dans la foulée de la manifestation car il aurait menacé de commettre un attentat sur Facebook. (Belga)