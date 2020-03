Gros rush à Brussels Airport après l'annonce de Donald Trump: "On se dépêche de rentrer parce que nous vivons aux Etats-Unis" (vidéo)

Cette décision drastique de Donald Trump a des conséquences économiques énormes. En Belgique une dizaine de vols décollent chaque jour à destination des Etats-Unis. Ce matin, les passagers qui devaient partir étaient particulièrement inquiets....

Ce matin, départ précipitée pour Catherine à l’aéroport de Bruxelles. Elle ne pense qu’à une seule chose : Rentrer chez elle aux Etats-Unis. Elle devait pourtant rentrer dimanche. Mais la décision du président américaine provoque l’inquiétude chez certains passagers

"On s’est dépêché parce que nous vivons aux Etats-Unis. Nous vivons là-bas. J’ai ma maison. Ma fille doit aller à l’école. On a notre business sur place. On a des employés sur place. Donc en 20 minutes, on a fait nos bagages. On a pris le premier vol qu’on a trouvé et on est là", témoigne-t-elle.

C’est aussi le cas de Colette, qui a réservé son vol en dernière minute: "Nous devions partir lundi matin. Nous sommes Américaines mais on a trop peur que notre vol de lundi soit annulé. Donc on change et on part demain."

Beaucoup de passagers se demandent si leur vol vers les Etats-Unis sera toujours effectué ce week-end. Certains envisagent même des alternatives pour rentrer chez eux, comme cet homme, croisé dans le hall de l'aéroport: "Je vérifie si je peux bien prendre mon vol. Ça devrait aller car j’ai une carte verte. Et si je ne peux pas, je prendrai le vol pour Aruba et j’irai d’Aruba aux Etats-Unis."

La décision de suspendre les vols depuis l’Europe vers les Etats-Unis entre en application dès vendredi minuit.

Cette déclaration du président américain aura des conséquences importantes pour l’aéroport de Bruxelles: "Brussels Airport opère 43 vols par semaine vers les Etats-Unis. Des vols qui sont souvent remplis de passagers à bord. C’est vrai que suite à la décision du président Donald Trump, qui s’ajoute aux autres annulations déjà présentes à l’aéroport. Aujourd’hui par exemple, 1/5 des vols à travers le monde qui partaient d’ici sont annulés", renseigne la porte-parole de Brussels Airport.

Il y aura aussi des répercussions pour les marchandises envoyées par cargo. Les compagnies aériennes sont dans l’incertitude. Tui a déjà annoncé l’annulation de ses vols en partance des Etats-Unis jusqu’au 12 avril.