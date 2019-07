Panne informatique ce matin à l'aéroport de Bruxelles: les bagages ont dû être traités manuellement pour les départs

"Panne du système de bagages à Zaventem. De nombreux avions en retard, en attente des bagages. Le mien a déjà une heure de retard et il n'y a pas d'heure de décollage prévue en ce moment", nous rapportait Fabrice via le bouton orange Alertez-nous peu avant midi. "Des vols retardés car les tapis à bagage sont en panne, le personnel de XX en panique ne sait pas quoi faire, donc ne fait rien et des centaines de passagers attendent sans savoir ce qui se passe", racontait Florian, un autre passager, à peu près au même moment. Ils n'étaient pas les seuls passagers à nous avoir signalé ce problème ce matin. Celui-ci était lié à une panne informatique et ne touchait que les bagages pour les vols de départ depuis au moins 8 heures. Les bagages étaient dès lors enregistrés à la main. De longues files s'étiraient dans le hall des départs comme pouvait l'observer notre journaliste sur place Justine Sow.

Finalement, le problème informatique a pu être résolu peu avant 13h. "Une cinquantaine de vols ont subi des retards en raison des problèmes techniques. Le retard moyen s'élève à 22 minutes", a précisé une porte-parole. Les vols touchés étaient aussi bien des vols continentaux que long-courriers.

L'aéroport connaît actuellement une affluence particulièrement importante en cette période estivale et table sur 2,7 millions de passagers rien que pour le mois de juillet.