Pascal a été victime d'une arnaque bien connue par les vendeurs de voitures d'occasion: "Ma colère est montée"

Ce soir après le RTL Info 19H, le magazine "Images à l'Appui" vous met en garde contre une pratique courante dans le milieu de la vente de voitures d'occasion. Une arnaque dont a été victime un couple de retraités, fans de chevaux.

"Le vendeur a caché le chassis qui était pourri avec de l'anti-gravillons mais avec une couche assez épaisse pour que cela soit dissimulé. Là je me suis dit: "Il m'a arnaqué et ma colère a commencé à monter", explique Pascal, la victime de cette arnaque.

Le chassis aurait été recouvert par un produit anti-gravillons à base de goudron censé protéger les soubassements d' un véhicule mais une utilisation excessive du produit permet également de camoufler les défauts comme nous l' explique le garagiste de Pascal.

"Mettre du goudron, c'est une arnaque courante. C' est un truc que les gens qui ne s'y connaissent pas dans les voitures ne vont pas voir au moment de la vente. Il faut juste mettre un petit peu de produit et la rouille est camouflée", décortique le garagiste.

Face un tel constat Pascal contacte le vendeur qui se montre d'abord conciliant et accepte même de payer la moitié des frais de réparation soit environ 1500 euros mais les mois passent et plus aucun signe de vie du vendeur...

"Aujourd'hui quand on on essaye de joindre le vendeur, son numéro est inaccessible et comme il avait mis la voiture en vente sur Facebook, on a essayé de le contacter par Facebook mais il a rayé son profil, donc plus moyen de rejoindre le Monsieur", déplore Pascal.

