Pascal ne s'est plus manifesté depuis qu'il a quitté son domicile à Molenbeek: l'avez-vous aperçu?

A la requête du Parquet de Bruxelles, et en collaboration avec Childfocus, la police demande de diffuser l'avis suivant :

Ce mardi 05 mars 2019 vers 09 heures, Pascal OTSHUDIEMA, un jeune homme âgé de 21 ans, a quitté à pied son domicile situé à Molenbeek, rue Wauters-Koeckx. Il s'est ensuite rendu à la station de métro "Etangs Noirs" située rue Schmidt dans la même commune et n'a plus été aperçu depuis.

Pascal mesure 1m80 et est de corpulence normale. Il a les cheveux noirs coupés court. Au moment de sa disparition, il était vêtu d'un pull noir à bandes blanches et jaunes sur le torse, d'une veste à capuche matelassée noire et de chaussures noires à semelles rouges de marque Nike.

Il était en possession d'un sac à dos gris muni d'une gourde.

Pascal souffre d'un handicap mental et ne sait pas s'orienter dans le temps et dans l'espace.

Si vous avez vu Pascal OTSHUDIEMA ou si vous connaissez l'endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30300 ou via Child Focus au numéro 116 000.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu