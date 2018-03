Pascale Peraïta réclame 280.000 euros pour "licenciement fautif" du Samusocial

(Belga) Pascale Peraïta, l'ancienne directrice du Samusocial, exige des indemnités de licenciement à hauteur de 280.000 euros brut devant le tribunal du travail, rapporte mardi L'Echo qui se base sur des informations d'une source judiciaire.

L'affaire sera introduite mardi prochain devant le tribunal du travail de Bruxelles, a confirmé l'avocat de Pascale Peraïta. Cette dernière a assigné son ancienne ASBL ainsi que la Cocom (Commission communautaire commune) et exige des indemnités de licenciement pour un contrat de travail courant de 2001 à 2017. La somme demandée est établie aux alentours de 280.000 euros brut auxquels s'ajoute une prime relative à la protection de congé politique dont Mme Peraïta bénéficiait au sein du CPAS. Le Samusocial est assigné en tant qu'employeur, alors que Pascale Peraïta estime que la Cocom, depuis juin 2017, a poussé le Samusocial à la licencier. Il s'agirait ainsi d'une procédure rare, au titre de la "tierce complicité", qui pourrait prendre plus d'un an au total. (Belga)