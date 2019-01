Patrick Rinder a disparu à Visé: avez-vous cet homme?

Appel à témoins diffusé à la demande du Parquet de Liège.

Depuis le 16 juin 2018, Patrick RINDER, un homme âgé de 33 ans et originaire de Visé, ne s’est plus manifesté. Monsieur Rinder mesure 1m80 et est de corpulence athlétique. Il a les yeux bruns, les cheveux bruns mi-longs gominés vers l’arrière et porte une barbe. Il est demandé à Patrick de se manifester afin de rassurer ses proches.





Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.