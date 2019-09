Pays-Bas: Kelvin Maynard était connu de la police

(Belga) L'ancien joueur de football Kelvin Maynard, qui a été tué par balles mercredi soir à Amsterdam, était connu de la police. Une porte-parole des forces de l'ordre a confirmé qu'il apparaissait dans le système. Elle n'a pas expliqué ce que l'ancien joueur de football avait à se reprocher.

L'homme de 32 ans a été abattu alors qu'il circulait à bord de sa voiture dans les rues d'Amsterdam. La route de la victime s'est terminée dans la façade d'une caserne des pompiers. Deux suspects ont pris la fuite sur un scooter noir. Selon la police, il n'y a pas encore de lien avec l'avocat Derk Wiersum, abattu le même jour en pleine rue et en pleine journée. Kelvin Maynard avait notamment joué pour le FC Volendam, le FC Emmen et l'Antwerp. Cette saison, il jouait pour le club amateur Alphense Boys. Le club a réagi et se dit choqué de la mort du footballeur. (Belga)