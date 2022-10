Pays-Bas: une orque échouée à Cadzand n'a pas survécu

(Belga) L'orque vivante qui s'est échouée samedi sur la plage de Cadzand, un village situé à l'extrémité ouest de la Zélande, aux Pays-Bas, n'a pas survécu, a communiqué peu avant minuit samedi l'organisation de défense des animaux néérlandaise, SOS Dolfijn.

Plus tôt dans la journée, la Société royale néerlandaise de sauvetage (KNRM) et SOS Dolfijn avaient annoncé que l'orque avait été remise à la mer mais s'était à nouveau échouée une heure plus tard. SOS Dolfijn avait alors pris soin de la situation. Un porte-parole de l'association avait expliqué que ce n'était "pas un bon signe" que l'animal soit à nouveau échoué. Il s'agit d'un cétacé de 5,5 mètres de long mais qui peut atteindre jusqu'à 9 mètres, selon SOS Dolfijn. Le KNRM avait dans un premier temps signalé la présence de deux orques échoués, dont une qui avait réussi à reprendre le large seule. Mais on ignore si cet animal a été aperçu uniquement au large de la côte ou si la deuxième orque s'est aussi retrouvée sur la plage. (Belga)